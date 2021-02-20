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Глава IBU Олле Далин отреагировал на бронзу российских биатлонистов в эстафете

Глава IBU Олле Далин отреагировал на бронзу российских биатлонистов в эстафете
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин отреагировал на завоевание мужской сборной России бронзовой медали в эстафете на чемпионате мира, который проходит в Поклюке (Словения).

Медаль стала первой для россиян на этих соревнованиях. В составе национальной команды в эстафете бежали Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. На чемпионате мира из-за санкций ВАДА сборная России выступает как команда RBU (команда Союза биатлонистов России).

«Безусловно, хотел бы поздравить команду RBU с бронзовой медалью эстафеты. Рад, что на пьедестале почета появилась ещё одна федерация. Я поздравляю российскую команду и желаю ей всего наилучшего», — приводит слова Далина РИА «Новости».

Выстрадали медаль. Россию всё-таки прорвало в эстафете на чемпионате мира по биатлону!
Нервы, переживания и долгожданное счастье. Наши биатлонисты наконец-то взяли первую награду мирового первенства в Поклюке.
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