Майгуров — о сборной России: мы можем быть первыми, и будем ими!

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал третье место сборной в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).



«Мы верили в команду, несмотря ни на что! Все парни молодцы. Всем спасибо. Результатом доволен. Считаю, что мы можем быть первыми. И мы будем первыми!» — приводит слова Майгурова сайт СБР.



Мужская сборная России в составе Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов 20 февраля завоевала бронзовые медали. Российские биатлонисты впервые поднялись на подиум ЧМ-2021. Золото взяла Норвегия, серебро — Швеция.



Завтра чемпионат мира завершится масс-стартами. Женская гонка на 12,5 км начнётся в 14:15 мск, мужская на 15 км — в 17:00 мск.

Майгуров: результат сегодняшней эстафеты — результат как минимум последних двух-трёх лет