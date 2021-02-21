«С нетерпением жду гонки». Маркета Давидова поделилась ожиданиями от масс-старта на ЧМ

Чешская биатлонистка Маркета Давидова поделилась ожиданиями от женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Гонка начнётся в 14:30 по московскому времени. Маркета получила второй стартовый номер.



«Хотя и стала стрелять лучше, всё ещё не чувствую прежней уверенности в этом компоненте. Особенно если сравнить с предыдущим сезоном. Вот почему стараюсь аккуратно подходить к этому моменту.

Пробежать пять кругов по 2,5 км в конце чемпионата крайне утомительно. С нетерпением жду гонки, однако думаю, что будет очень непросто», — приводит слова Давидовой idnes.

Напомним, в женском масс-старте сборную России представят Светлана Миронова и Ирина Казакевич, которые получили 25-й и 26-й стартовый номер соответственно.