Логинов прошёл финишный круг масс-старта на ЧМ-2021 со временем Легрейда

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал самым быстрым на лыжне в заключительной гонке чемпионата мира в Поклюке (Словения) – мужском масс-старте. Йоханнес допустил пять промахов и финишировал только восьмым. Вторую и третью скорость лыжного хода в масс-старте показали призёры – норвежец Йоханнес Дале и француз Кентен Фийон Майе. Оба допустила по два промаха. Победитель масс-старта норвежец Стурла Холм Легрейд показал пятый ход в гонке.
У россиянина Александра Логинова, занявшего девятое место, десятый ход. Бё-младшему Логинов ногами уступил 1 минуту 5,2 секунды, а финишировали они друг за другом. У Александра на три промаха меньше.
Отметим, что на последнем круге самым быстрым был Дале, что и позволило ему завоевать серебро. Логинов прошёл этот отрезок в одни ноги с Легрейдом. От Дале они отстали на 18 секунд, показав шестое время.
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