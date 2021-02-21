Чемпионат мира по биатлону — 2021. Масс-старты. Последний шанс для сборной России. LIVE

В воскресенье, 21 февраля завершается чемпионат мира по биатлону — 2021 в Поклюке. В заключительный день главного турнира сезона будут разыграны два последних комплекта наград — в мужском и женском масс-стартах. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают. Старт женского масс-старта назначен на 14:30, а мужская гонка начнётся в 17:15 по московскому времени.
Интересно, сможет ли команда раскрепоститься после завоевания первой награды и удивить в последний день? Понятно, что с подготовкой было немало просчётов, но в масс-старте может случиться всё, что угодно.
В предпоследний день турнира сборная России наконец-то добыла свою первую медаль — бронзу в мужской эстафете. Награда тяжело далась финишёру нашей команды Эдуарду Латыпову, который оставил на дистанции все силы. Успеет ли россиянин восстановиться перед масс-стартом?
Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем онлайн-трансляцию событий последнего дня чемпионата мира по биатлону, который проходит в Поклюке. Сегодня на трассе в Словении состоятся две заключительные гонки — мужской и женский масс-старты. Девушки побегут в 14:30 по московскому времени, мужчины — в 17:15.
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