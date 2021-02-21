Чемпионат мира по биатлону — 2021. Масс-старты. Последний шанс для сборной России. LIVE

Воодушевит ли нашу команду бронза в эстафете? Онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в последний день ЧМ-2021 на «Чемпионате».

В воскресенье, 21 февраля завершается чемпионат мира по биатлону — 2021 в Поклюке. В заключительный день главного турнира сезона будут разыграны два последних комплекта наград — в мужском и женском масс-стартах. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают. Старт женского масс-старта назначен на 14:30, а мужская гонка начнётся в 17:15 по московскому времени.