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Биатлон, Чемпионат мира 2021: масс/старт (мужчины, женщины), онлайн-трансляция 21 февраля 2021

Матвей Елисеев, чемпионат мира по биатлону — 2021
Павел Панышев Андрей Шитихин
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Чемпионат мира по биатлону — 2021. Масс-старты. Последний шанс для сборной России. LIVE
Воодушевит ли нашу команду бронза в эстафете? Онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в последний день ЧМ-2021 на «Чемпионате».
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Расписание чемпионата мира по биатлону - 2021
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2021

В воскресенье, 21 февраля завершается чемпионат мира по биатлону — 2021 в Поклюке. В заключительный день главного турнира сезона будут разыграны два последних комплекта наград — в мужском и женском масс-стартах. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обеих гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают. Старт женского масс-старта назначен на 14:30, а мужская гонка начнётся в 17:15 по московскому времени.

Live Михаил Чесалин

Интересно, сможет ли команда раскрепоститься после завоевания первой награды и удивить в последний день? Понятно, что с подготовкой было немало просчётов, но в масс-старте может случиться всё, что угодно.

08:17 Михаил Чесалин

В предпоследний день турнира сборная России наконец-то добыла свою первую медаль — бронзу в мужской эстафете. Награда тяжело далась финишёру нашей команды Эдуарду Латыпову, который оставил на дистанции все силы. Успеет ли россиянин восстановиться перед масс-стартом?

Нашего биатлониста увели с трассы под руки. Первая медаль ЧМ-2021 дорого далась России
Сборная России в мужской эстафете наконец-то поднялась на пьедестал. Эдуард Латыпов, чтобы сохранить медаль, выжал из себя всё.
08:15 Михаил Чесалин

Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем онлайн-трансляцию событий последнего дня чемпионата мира по биатлону, который проходит в Поклюке. Сегодня на трассе в Словении состоятся две заключительные гонки — мужской и женский масс-старты. Девушки побегут в 14:30 по московскому времени, мужчины — в 17:15.

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