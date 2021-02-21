Хованцев: только Логинов имел шансы на медаль, но нужен был ноль

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подвёл итоги мужского масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Лучший из россиян Александр Логинов допустил два промаха и стал девятым.

«Сегодня только Логинов имел шансы на медаль, но нужен был ноль. Эти промахи лишили его медали, хотя он был неплох ногами. Йоханнес был сильнее, имея на три круга больше, бежал быстрее Саши, такого никогда не было. Латыпов после эстафеты вымотался, скорости от него не стоило ждать. Елисеев был неплох, но три круга для сегодняшней скорости — много, да для любого сейчас три круга много. Халили показал свой нормальный результат, для него эта гонка была только опытом масс-старта на чемпионате мира в таком окружении имён. Гонка была интересна, а погода была идеальная», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.