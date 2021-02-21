Губерниев: всё для фронта, всё для победы, все к Каминскому и Шашилову!

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

Россияне завоевали одну медаль – бронзу в мужской эстафете.

«Я только что разговаривал с Каминским, он готов взять на себя ответственность за подготовку команды. Я считаю, что все к Каминскому! Всё для фронта, всё для победы, все к Каминскому и Шашилову! Чётко разграничить работу главного тренера и старших. Старшие отвечают за результат и выбор команды. Также нужно заканчивать с самоподготовкой, в этом году её никто не заслужил.

Мы недобрали медалей, одна бронза, слава богу, что взяли её. Команда выглядела неготовой. Есть ощущение, что есть тренерские разногласия, вопросы недопонимания привели к этому. Но я не согласен с Майгуровым, что это комплексная проблема последних двух-трёх лет. Он бы ещё на лихие 90-е сослался. Мы были на ходу в январе, а потом резко сдали. Вопросы к тренерам. Несмотря на парадоксальную ситуацию, с учётом слов Мироновой и Казакевич, с учётом потенциала команды, с учётом юных спортсменов — мы в состоянии достойно подготовиться к Олимпиаде. Но все должны работать у Шашилова и Каминского.

Вроде спортсмен имеет право тренироваться отдельно, но должно быть понимание, что делать дальше. Каминскому и Шашилову можно доверять, пусть трудятся.

Хочу поддержать наших молодых тренеров по стрельбе, несмотря ни на что. Это как раз те люди, которые всех научат. Опытные люди Волкову и Максимову подскажут. Работа понятна, наработки есть — парни должны продолжать трудиться», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.