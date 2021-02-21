Эдуард Латыпов: нужно подхватить положительный настрой и эмоции, укрепить и приумножить

Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвёл итоги своего выступления на чемпионате мира в Поклюке (Словения). В составе мужской команды он завоевал бронзу в эстафете.

«Эмоции от ЧМ? Положительные, это для меня первый полноценный чемпионат мира. Выступил на нём хорошо, были хорошие результаты. Есть куда расти, прогрессировать. Буду дальше идти в этом направлении, работать, исправлять ошибки и выходить на высокий уровень.

Задачи на остаток сезона? Немного отдохнуть сейчас надо, после чего достойно выступить на оставшихся этапах Кубка мира. Нужно подхватить положительный настрой и эмоции, укрепить это всё и приумножить.

Поздравления после бронзы? Я не читал их все, потому что мы поздно вчера приехали. До ночи туда-сюда ходили, тесты сдавали на допинг, так что на это даже времени не осталось. Вижу, что в соцсетях добавляются подписчики. Не скажу, что сильно много. Но времени не хватает всё это отслеживать. В основном всё, что видел, положительные комментарии и поздравления.

В масс-старте чувствал себя хорошо, получилось распределить силы», — приводит слова Латыпова сайт «Матч ТВ».

В масс-старте Латыпов допустил два промаха на четырёх огневых рубежах и финишировал 14-м.