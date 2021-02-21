Владимир Драчёв: за ЧМ одна бронзовая медаль — крайне слабый результат

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв подвёл итоги мужского масс-старта и завершившегося в Поклюке (Словения) чемпионата мира по биатлону в целом.

Россияне завоевали одну медаль – бронзу в мужской эстафете.

«Гонки масс-старта всегда непредсказуемые. Лидеры в ходе идут на штрафные круги, а лидеры по стрельбе выходят на последний рубеж в первой тройке. Такой же масс-старт сегодня у ребят и получился. Лучшие стрелки со второго-третьего рубежа уходили потихонечку вперёд. Но последний рубеж у них прошёл достаточно волнительно. Не все смогли выбить ноль штрафов.

К сожалению, наши не смогли конкурировать. Но это не только в этой гонке, наши не конкурировали и по всему ЧМ. И никаких шансов ни в одной индивидуальной гонке у нас не было. Должно было случиться что-то невероятное, чтобы наши сумели бы что-то сделать. В нынешнем состоянии, в котором ребята и девчонки сейчас пребывают, показать что-то выдающееся на данный момент было практически невозможно.

Халили нужно обязательно похвалить. Таких людей и надо держать в команде. Это уровень мышления тренера, который смотрит на перспективу. Должны быть три железных зачётника, как Логинов, Латыпов и Елисеев, и три человека молодых, кто быстрые бегуны. Кто быстро бежит, тот побеждает в биатлоне. Те, кто быстро бежит, в конечном счёте смогут научиться стрелять. А те, кто стреляет, бежать быстро уже не могут. Это заведомая истина.

Кто Халили? Он универсал, больше стрелок, конечно. Понятно, что по ходу гонки ему сложно было конкурировать даже со сверстниками. Надо работать над скоростью, над функциональной подготовкой.

В целом мы рассчитывали на гораздо большее. Понятно, что мы могли бороться в эстафетах. В мужской эстафете нам подфартило. Смогли собраться по стрельбе. Французы зашли на штрафной круг, сделав нам подарок. Это был единственный случай, когда наши на этом ЧМ смогли справиться со стрельбой.

В целом за ЧМ одна бронзовая медаль крайне слабый результат», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.