Карим Халили — о дебюте на ЧМ: что хотел в начале сезона, практически всё выполнил

Российский биатлонист Карим Халили подвёл итоги выступления на дебютном для него чемпионате мира в Поклюке (Словения).

Халили стал шестым в индивидуальной гонке, 20-м в масс-старте и завоевал бронзу в эстафете в составе мужской сборной России.

«Как оцениваю дебютный чемпионат мира? Могу оценить его для себя на четвёрку. Думаю, мало кто вообще ожидал от меня некоторых результатов. Но в целом то, что я хотел в начале сезона, практически всё выполнил. Хотел завоевать медаль — она есть, хотел в личной гонке заехать в топ-10 хотя бы — это я тоже сделал. Ну и попасть в масс-старт получилось. Поэтому могу быть довольным, учитывая, как нелегко начинался мой сезон.

Первый масс-старт в элите? Честно говоря, все довольно быстро разъехались. Со второго круга было мало кого видно рядом, поэтому особо не заметил разницы.

Планы на следующий сезон? Для начала нужно завершить этот сезон, проанализировать, полностью посмотреть результаты и уже потом, перед подготовительным периодом, ставить новые цели», — приводит слова Халили сайт «Матч ТВ».