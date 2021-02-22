Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер прокомментировала победу в масс-старте на чемпионате мира в Поклюке.

«Просто невероятно! В индивидуальной гонке три огневых я прошла без промахов, но ошиблась на 19-й мишени. Сегодня я хотела избежать этого. На стрельбе стоя работала спокойно, всё шло отлично, и у меня получилось закрыть все 20 мишеней. На подходе к последнему огневому думала: „Хорошо, Лиза. Теперь успокойся, ты снова борешься за медаль. Не сделай такую же ошибку, как в индивидуальной гонке“. Я знала, что способна отработать чисто. Тем более у нас с Байбой Бендикой было небольшое преимущество над соперницами. На коврике я услышала, что она промахнулась, но вовремя сосредоточилась на своей стрельбе и закончила её без ошибок.



Я выступала во всех гонках чемпионата, поэтому чувствовала усталость ещё до масс-старта. Бежать было тяжело из-за погодных условий и состояния трассы — снег был рыхлым и очень быстро разбивался. Я оставила в гонке все оставшиеся силы и сейчас полностью истощена. Но всё сложилось прекрасно, для меня большая честь стать чемпионкой мира.



Австрийка на высшей ступени пьедестала на чемпионате мира. Это исторический момент для австрийского биатлона», — цитирует Хаузер Biathlon.com.ua.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, она завершила гонку 19-й.