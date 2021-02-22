Экхофф — о выступлении на ЧМ-2021: никогда не сдаюсь, поэтому сейчас у меня 6 медалей

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф оценила выступление в масс-старте на чемпионате мира в Поклюке. Она завоевала бронзовую медаль.

«К сожалению, силы на борьбу появились только за пару километров до финиша. Но, к счастью, у меня всё ещё были шансы на медаль. Не знаю, откуда взялась эта энергия, но сил, действительно хватило. На этой неделе у меня пошла стрельба и на трассе я чувствовала себя отлично. В гонке было заметно, что все устали, но я очень хотела закончить этот чемпионат на пьедестале. Стрельба в гонке могла быть и лучше, но на трассе я изо всех сил шла вперёд. Рада, что всё вышло.



В биатлоне, если словил правильное состояние, хорошо стрелять нетрудно. Намного сложнее показывать высокие результаты, если стрельба разладилась. Я смогла найти подход к огневым здесь и рада, что это случилось именно на чемпионате мира.



Чемпионат прошлого года дался мне очень тяжело. Да, я поднималась на пьедестал в эстафетах, но психологически очень сложно было смириться с неудачной стрельбой. Думаю, именно поэтому сейчас на чемпионате я выступаю намного лучше. Я работала над собой и хотела стать лучше. Я никогда не сдаюсь, поэтому сейчас у меня есть уже 6 медалей», — цитирует Экхофф Biathlon.com.ua.

На чемпионате мира в Поклюке Экхофф завоевала 4 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую награды.