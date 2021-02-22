Кентен Фийон Майе рассказал, как в сборной Франции шутят о норвежце Легрейде

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал завоевание бронзовой медали в масс-старте на чемпионате мира в Поклюке. Золото выиграл норвежец Стурла Холм Легрейд, серебро досталось его соотечественнику Йоханнесу Дале.

«Я стал 6-м в спринте, 4-м в преследовании, 4-м в индивидуальной гонке и 4-м в эстафете. Наконец-то я на пьедестале. Счастлив закончить чемпионат с хорошим результатом. В целом я доволен чемпионатом мира. Не результатами, но скоростью на трассе и стрельбой стоя. На стрельбе лёжа было много ошибок, из-за которых я всё время упускал медаль. Рад, что сегодня наконец-то всё вышло.



Это биатлон, я прекрасно знаю этот вид спорта и никогда не сдаюсь. Да, я начал гонку с промахов, на третьем круге я шёл 15-м и не думал о борьбе за пьедестал. Но на финишный круг я ушёл четвёртым, впереди были Симон Эдер и Яков Фак, а я немного быстрее них. Я постарался обогнать их, рассчитывая побороться за медаль. Йоханнес был слишком быстр. Я потерял шансы на серебро, но получил бронзу. Меня впечатляют результаты молодёжи — Йоханнеса Дале, Стурлы Легрейда, Мартина Понсилуомы и остальных. Они так сильны! Хорошо стреляют и так быстры на трассе! Они делают гонки особенными. Сложнее, но интереснее. За это я люблю биатлон", — приводит слова француза Biathlon.com.ua.

Фийон Майе также рассказал, как в сборной Франции шутят о Легрейде, который проводит очень успешный сезон.

«Для Йоханнеса Дале это уже не первый сезон Кубка мира, для Стурлы — да. У Стурлы пока самое большое количество побед в этом году, он прекрасно работает на огневых и может стать быстрее на трассе. Если это произойдёт, с ним будет очень тяжело бороться в будущем. Между собой, в команде, мы шутим о нём так: „Стурла просто ещё не видел большого биатлона с болельщиками!“ — сказал Кентен.