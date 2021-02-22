Муж Куклиной — о Ларисе: я извиняюсь, но чем она занималась на чемпионате мира?

Михаил Куклин, муж российской биатлонистки Ларисы Куклиной, прокомментировал её пост об отдыхе в последний день чемпионата мира. Спортсменка в своём «инстаграме» написала, что съездила в Блед и хорошо провела время, а теперь отправляется домой на перезагрузку.

В комментарии Куклин отметил: «Да нормальная неделя была. Не нагоняй жути! Токсово и жёсткие тренировки тебя ждут, ну и мы».

Куклину в шуточной форме ответил биатлонист Сергей Корастылёв: «Дай ты отдохнуть человеку, злодей». Михаил добавил: «Я извиняюсь, но чем она занималась на чемпионате мира?»

Сборная России на чемпионате мира в Поклюке (Словения) завоевала всего одну медаль — бронзу в мужской эстафете. Первое место в медальном зачёте заняла Норвегия: 7 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.