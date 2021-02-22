Лариса Куклина ответила подписчику, назвавшему её черепашкой

Российская биатлонистка Лариса Куклина ответила подписчику, который упрекнул её в медленном лыжном ходе.

В комментарии к посту спортсменки в «Инстаграме» подписчик написал: «Черепашка. Когда бегать начнёшь? Тратим на вас деньги на бездарей. Вот Экхофф — красотка». Лариса ответила так: «Вам всё не успокоиться?! Вчера в прямом эфире Вам времени не хватило?! Дойдите до зеркала, посмотрите в него… Кого видите? Счастья побольше в Вашу жизнь».

В ответ подписчик написал: «Кого я вижу? В отличии от тебя я вижу человека, который в своём деле добился большего чем вы в своём. Бегаете за наш счет ещё и рот открываете позорницы». Биатлонистка отреагировала следующим образом: «Думаю, у Вас проблемы со зрением».

Сборная России на чемпионате мира в Поклюке завоевала одну медаль — бронзу в мужской эстафете.