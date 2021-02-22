Дмитрий Губерниев: Казакевич — открытие чемпионата мира! Очень в неё верю

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление женской сборной России на чемпионате мира по биатлону в Поклюке. Россиянки не завоевали ни одной медали.
«Теперь биатлонистки:
— Казакевич — открытие турнира! Молодец! Вижу в Ире большое будущее и очень в неё верю!
— Миронова. В неё верю не меньше! Есть стрелковый потенциал, который надо реализовать. Света, надо поработать с оружием, и победы придут!
— Павловой и Кайшевой было сложно. Возможности свои не использовали. Надо трудиться.
— Акимова огорчила в эстафете, но было видно, что ей не хватило соревновательной практики в Поклюке, как и Куклиной.
Продолжаю верить в этих девочек! Убеждён, наши женщины скоро всех победят. Как и мужчины. С верой в российский биатлон!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
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