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Дмитрий Губерниев: Казакевич — открытие чемпионата мира! Очень в неё верю

Дмитрий Губерниев: Казакевич — открытие чемпионата мира! Очень в неё верю
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление женской сборной России на чемпионате мира по биатлону в Поклюке. Россиянки не завоевали ни одной медали.

«Теперь биатлонистки:
— Казакевич — открытие турнира! Молодец! Вижу в Ире большое будущее и очень в неё верю!
— Миронова. В неё верю не меньше! Есть стрелковый потенциал, который надо реализовать. Света, надо поработать с оружием, и победы придут!
— Павловой и Кайшевой было сложно. Возможности свои не использовали. Надо трудиться.
— Акимова огорчила в эстафете, но было видно, что ей не хватило соревновательной практики в Поклюке, как и Куклиной.

Продолжаю верить в этих девочек! Убеждён, наши женщины скоро всех победят. Как и мужчины. С верой в российский биатлон!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Дмитрий Губерниев оценил выступление российских биатлонистов на чемпионате мира в Поклюке
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