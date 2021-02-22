Аликин — Павловой: ты кто такая? Пришла в сборную — и молчи

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал жалобы Евгении Павловой в ходе чемпионата мира в Поклюке (Словения). Ранее Павлова заявила, что тренерский штаб ошибся с местом проведения сборов перед чемпионатом.

«Какие они звёзды?! О чём вы говорите? Звёзды выигрывают на чемпионате мира. А наши возомнили о себе, что они звёзды. Бывает, дают такие наглые интервью, что читаешь — и волосы дыбом встают.

Павлова начинает критиковать: неправильно тренируемся, не там живём. Девочка, кто ты такая? Пришла в сборную и молчи. Когда я сам бегал при Привалове, попробуй скажи лишнее слово — на следующий сбор не поедешь. Демократия? Какая это демократия? Хамство и разгильдяйство!» — приводит слова Аликина «Спорт день за днём».