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«Иногда самим не надо подставляться». Роднина — о критике норвежского журналиста

«Иногда самим не надо подставляться». Роднина — о критике норвежского журналиста
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на статью норвежского журналиста, который назвал сборную России по биатлону «мошенниками, которые проиграли».

«Допустимо ли называть нас мошенниками? Я считаю, что нет. Но мы сами видим, что это везде и во всём. Это выходит за рамки спорта. Это касается бизнеса, политики. Многие люди, которые занимают высокие позиции, считают, что им всё позволительно. Проблема во всей системе. Санкции с 2014 года идут по всем фронтам. Я не считаю это справедливым. Но иногда самим не надо подставляться.

Нам самим нужно сделать определённые выводы. С 2016 года у нас в стране есть закон о привлечении к уголовной ответственности тех, кто склоняет к употреблению допинга или сам принимает его. Мы хоть раз его использовали? С того времени мы потеряли более 40 медалей. Все законы мы всегда выполняем по-своему», — приводит слова Родниной «Спорт-экспресс».

«Настоящие мошенники проиграли». Норвежский журналист — о России на ЧМ по биатлону
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