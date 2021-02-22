«Иногда самим не надо подставляться». Роднина — о критике норвежского журналиста

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на статью норвежского журналиста, который назвал сборную России по биатлону «мошенниками, которые проиграли».
«Допустимо ли называть нас мошенниками? Я считаю, что нет. Но мы сами видим, что это везде и во всём. Это выходит за рамки спорта. Это касается бизнеса, политики. Многие люди, которые занимают высокие позиции, считают, что им всё позволительно. Проблема во всей системе. Санкции с 2014 года идут по всем фронтам. Я не считаю это справедливым. Но иногда самим не надо подставляться.
Нам самим нужно сделать определённые выводы. С 2016 года у нас в стране есть закон о привлечении к уголовной ответственности тех, кто склоняет к употреблению допинга или сам принимает его. Мы хоть раз его использовали? С того времени мы потеряли более 40 медалей. Все законы мы всегда выполняем по-своему», — приводит слова Родниной «Спорт-экспресс».
- 22 февраля 2021
-
18:35
-
16:12
-
15:28
-
15:21
-
14:30
-
14:15
-
14:12
-
14:11
-
13:59
-
13:26
-
12:48
-
12:13
-
12:02
-
11:49
-
11:24
-
11:02
-
10:11
-
10:07
-
09:52
-
09:38
-
09:36
-
09:24
-
09:10
-
09:03
-
08:53
-
00:41
-
00:38
-
00:32
- 21 февраля 2021
-
23:35
-
23:19
-
23:09
-
21:42
-
21:27
-
20:47
-
20:35