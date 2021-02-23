Дмитрий Губерниев: Логинов впустую проводит свои годы помимо спорта

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отказ российского биатлониста Александра Логинова от общения со СМИ во время чемпионата мира в Поклюке (Словения). В составе сборной России Логинов завоевал бронзу в эстафете. После гонки он вместе с командой вышел к журналистам, но отвечать на вопросы на стал.

«Тут такая история, здесь можно попытаться возразить, что он поблагодарил партнёров лично. Но тогда другой вопрос: зачем ты вообще пришёл? Те, кто сейчас говорят, что вы не ждёте слов спортсменов, пишут комментарии в „Инстаграм“… Получается, что вы интересуетесь спортом только от старта до финиша. Вам наплевать на Логинова. Настоящему ценителю спорта куда более интересно гоночное послевкусие. Саша на своей волне, и с этим мы можем не соглашаться, потому что Логинов впустую проводит свои годы помимо спорта. Здесь же бэкграунд подтягивается. Вот Большунов, например, заключил контракт с PR-агентством. Они начнут работать, там уже и реклама в соцсетях появляется. И Большунов, в отличие от Логинова, — четырёхкратный призер Олимпийских игр, двукратный обладатель „Большого хрустального глобуса“. Это спортсмен другого уровня. На Сашу Большунова обратили внимание люди, представляющие большие структуры.



Завершился турнир, и Логинов за это время не дал ни одного интервью. Напомню историю прошлого года о том, чем заканчиваются такие бойкоты. Приехала итальянская полиция, ребята ходят без трусов, у них забрали гаджеты, и тут уже приезжает наша съёмочная группа. Саша, мы продолжим за тебя болеть и всегда придём на помощь, но в этой ситуации дорога должна быть с двусторонним движением», — цитирует Губерниева сайт «Матч ТВ» со ссылкой на подкаст «Голос биатлона».