Эрик Лессер — об эстафете на чемпионате мира: до сих пор не знаю, что со мной случилось

Немецкий биатлонист Эрик Лессер обратился к болельщикам после неудачного выступления в эстафете на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Спортсмен завершил стартовый этап лишь на 20-м месте, проиграв лидерам более минуты. После финиша Эрик долго не мог встать.

«Спустя пару дней пришло время что-то сказать. Со мной всё нормально! Всё выглядело гораздо хуже, чем было на самом деле. Я до сих пор не знаю, что случилось со мной в субботу, но я с нетерпением жду возможности отправиться в Нове-Место и выступить как можно лучше. Спасибо всем, кто поддерживал меня в это странное время», – написал Лессер в своём «инстаграме».

В итоге сборная Германии заняла седьмое место в эстафете. Победу одержала Норвегия.