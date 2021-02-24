Дмитрий Ярошенко предложил упразднить пост главного тренера в сборной России по биатлону

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко предложил упразднить должность главного тренера в сборной России. В настоящее время национальную команду возглавляет Валерий Польховский.

«У меня нет личных претензий к Валерию Николаевичу Польховскому. Был бы на его месте кто-то другой, я бы сказал то же самое. Ответственность за результат всегда несёт старший тренер мужской и женской команды. Зачем вводить над ними ещё какого-то человека?

Если функционал главного тренера заключается в организации сборов, бронировании отелей и других логистических процессов, то это менеджер команды. Тренер же должен от и до отвечать за тренировочный процесс, отпускать на самоподготовку или нет. Мы же пытаемся зачем-то сохранить ставку в ЦСП (в Центре спортивной подготовки. — Прим. «Чемпионата»), чтобы у сборной был главный тренер, но кто-нибудь думал, как это отражается на команде? Неужели дело только в зарплате для того или иного наставника? Чтобы он был при должности? Не стоит ли ему лучше поехать в свой регион и там развивать биатлон?» — цитируют Ярошенко «Известия».