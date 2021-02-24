Ярошенко: почему думают, что Шашилов глупый тренер?

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко поделился мнением о проблемах со стрельбой у Светланы Мироновой. По мнению некоторых специалистов, Мироновой следует чуть ли не спать с винтовкой, чтобы улучшить стрельбу.

«Это перебор. Любое обучение должно быть дозировано. Главное — осознанность.

Я был удивлён, когда увидел, что это говорят реальные специалисты. Что нужно тренаж делать круглые сутки. Неужели они забыли, что соревновательные условия и тренаж в домашних условиях — это две разные вещи. Как сладкое и кислое яблоко.

Почему они думают, что Шашилов — глупый тренер? Или Волков плохой тренер по стрельбе? Просто есть одарённые спортсмены в плане стрельбы. Вы думаете, тот же Волков ночевал со своей винтовкой? Ничего подобного. Поэтому я хочу только поддержать Светлану. Если она будет чаще моделировать такую борьбу с сильными партнёрами, то высокие результаты у неё ещё будут», — цитируют Ярошенко «Известия».