Личный тренер Халили назвал основную проблему Карима

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин, являющийся личным тренерам биатлониста сборной России Карима Халили, рассказал подробности сотрудничества с подопечным.

«В этом году была максимальная нагрузка, гораздо выше, чем в прошлом. Карим лучше её переваривал. Но основная проблема, я её тоже понимаю, — это самостоятельная подготовка: 60-70% сборов он проводит один, вместе с личным тренером. С лыжниками он проводит 2-3 сбора в летний период. Мне как тренеру сложно постоянно дистанционно понимать, что нужно Кариму, особенно в преддверии соревнований.

Хорошо, что Карим лучше чувствует организм. С января я ему говорю: моё мнение такое, но у тебя тоже должно быть мнение. Если они совпадают, значит, ты делаешь. Если ты считаешь, что тебе нужно на тренировке по-другому сделать, сделай, как тебе подсказывают состояние, здоровье, интуиция», — рассказал Сорин в интервью YouTube-каналу Союза биатлонистов России.