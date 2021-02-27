Денис Иродов стал чемпионом мира среди юношей в индивидуальной гонке

Российский биатлонист Денис Иродов победил в индивидуальной гонке на чемпионате мира среди юниоров в Обертиллиахе (Австрия).



Иродов — единственный из числа лидеров, кто не допустил ни одного промаха на последнем огневом рубеже.



18-летний Иродов – уроженец Горно-Алтайска, выступает за Новосибирск.

Чемпионат мира по биатлону-2021 среди юниоров

Юноши. Индивидуальная гонка

1. Денис Иродов (Россия) – 36.35,6 (2+0+0+0)

2. Эдгар Жени (Франция) – 32,4 (0+1+0+2)

3. Леон Кинесбергер (Австрия) – 32,7 (0+0+1+1)

…9. Роман Бойчевский (Россия) – 1.18,9 (0+1+0+1)

17. Олег Домичек (Россия) – 2.10,2 (0+0+0+3)

63. Егор Мошкин (Россия) – 6.22,8 (2+2+1+2)