Денис Иродов стал чемпионом мира среди юношей в индивидуальной гонке
Российский биатлонист Денис Иродов победил в индивидуальной гонке на чемпионате мира среди юниоров в Обертиллиахе (Австрия).
Иродов — единственный из числа лидеров, кто не допустил ни одного промаха на последнем огневом рубеже.
18-летний Иродов – уроженец Горно-Алтайска, выступает за Новосибирск.
Чемпионат мира по биатлону-2021 среди юниоров
Юноши. Индивидуальная гонка
1. Денис Иродов (Россия) – 36.35,6 (2+0+0+0)
2. Эдгар Жени (Франция) – 32,4 (0+1+0+2)
3. Леон Кинесбергер (Австрия) – 32,7 (0+0+1+1)
…9. Роман Бойчевский (Россия) – 1.18,9 (0+1+0+1)
17. Олег Домичек (Россия) – 2.10,2 (0+0+0+3)
63. Егор Мошкин (Россия) – 6.22,8 (2+2+1+2)
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