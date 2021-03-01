Бывший тренер Шипулина — о Логинове: один сезон — и он 19-й в тотале. Где база? Нет её

Андрей Крючков, бывший тренер биатлониста Антона Шипулина, оценил выступление Александра Логинова в нынешнем сезоне.

«Саша — опытный спортсмен. У него тайминг в голове по скорости уже стоит. Его уже не выбить. Не важно, будет он тренироваться с командой или отдельно. Он не опустится ниже своего уровня, если будет всё нормально в плане методики подготовки. Но если ошибка методического плана, то вас никакая база не спасёт. Меня всё время критиковали, что Шипулин бегает на базе. У Логинова что — хуже база, чем у Шипулина? Один сезон — и он 19-й в тотале. Где база? Нет её. Если есть ошибка в методике, то на уровне спорта высших достижений она обязательно проявится. Допустим, Фуркад имел огромную функциональную базу, просто монстр. Он сам в своём предпоследнем сезоне говорил, что мы что-то сделали не так во время летней подготовки. Летняя подготовка — это всего четыре месяца. Мы Фуркада зимой не узнали. Куда база делась?



Поэтому, скорее всего, у ребят, которые были на самоподготовке, возникли какие-то методические просчёты, а может, и организационные. Нужно садиться и разбираться. Надо понимать слабые стороны спортсмена и определить, как их лучше решить: отдельно или в команде. Когда я забирал Антона, у него были проблемы технического характера. И невозможно много работать со спортсменом технически в рамках большой команды», — цитирует Крючкова сайт «Матч ТВ».

На прошедшем в Поклюке чемпионате мира Логинов завоевал бронзу в эстафете.