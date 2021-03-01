Казакевич объяснила, чего не хватило сборной России на чемпионате мира по биатлону

Биатлонистка сборной России Ирина Казакевич рассказала, чего не хватило национальной команде во время чемпионата мира в Поклюке (Словения). Её спросили, правда ли, что команде не хватило единения.

«На самом деле да. Конечно, команда по возможности должна быть вместе. Однако это не должно мешать или быть отговоркой, просто если есть возможность, то надо делать так.

На сборе перед началом чемпионата мира мы жили все вместе, и пару раз для нас проводили организационные собрания. Также собирались на дне рождения Саши Логинова, но всё это было до стартов», — приводит слова Казакевич «Р-Спорт».

Напомним, на чемпионате мира по биатлону сборная России завоевала лишь одну медаль, а именно бронзу в мужской эстафете.