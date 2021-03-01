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Габриэла Соукалова сообщила, что ждёт ребёнка, и вернула девичью фамилию

Габриэла Соукалова сообщила, что ждёт ребёнка, и вернула девичью фамилию
Биатлон / Кубок мира 0
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Двукратная чемпионка мира по биатлону чешка Габриэла Соукалова в утреннем эфире «CNN Prima News» рассказала о глобальных изменениях в личной жизни: беременности и возвращении к девичьей фамилии.

«Я закончила главу жизни как Габриэла Коукалова. И как Габриэла Соукалова, я начинаю жить новой, более счастливой жизнью, тем не менее, с большим количеством проблем, которые принесёт мне судьба. Одно я знаю точно: скучать мне не придётся!

Уже 4 месяца, как мы с Милошем очень счастливы. Мы принимаем это как подарок свыше, который очень ценим и с нетерпением ждём. У нас обоих с самого начала были планы на семью. Я не говорю, что мы не были удивлены, но всё случилось так быстро. Мы очень рады, потому что малыш или малышка хочет быть с нами как можно скорее.

Я бы очень хотела, чтобы ребёнок жил в доме моей мечты в Горжовице, но, к сожалению, сейчас это невозможно. Так что мне, наверное, пока придётся устроиться в другом месте», — цитирует Соукалову IDNES.cz.

По информации издания, сейчас титулованная экс-биатлонистка занимается бракоразводным процессом, в частности, разделом имущества: она намерена вернуть дом, строительство которого, по её же словам, было полностью проведено за её деньги. Однако в настоящее время дом занимает бывший муж биатлонистки Пётр Коукал, который намерен оставить её без средств.

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Габриэла всегда была за правду. Но, видимо, не в своей личной жизни.
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