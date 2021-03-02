Анастасия Шевченко — о 51-м месте в спринте на юниорском ЧМ: второй блин комом

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала выступление в спринтерской гонке на юниорском чемпионате мира в Обертиллиахе (Австрия). Она заняла 51-е место, совершив 5 промахов.
«Второй блин комом. Идём дальше», — написала Шевченко.
Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Шевченко
Победу в гонке одержала представительница Швейцарии Эми Басерга. Шевченко проиграла ей более двух с половиной минут.
Лучшей из россиянок стала Анастасия Гореева. Она лидировала в гонке после стрельбы из положения лёжа, но на «стойке» допустила три промаха и в итоге заняла шестое место.
Ранее в индивидуальной гонке Шевченко продемонстрировала шестой результат. В 16:15 мск начнётся спринтерская гонка у юниоров. Юниорский чемпионат мира по биатлону завершится 6 марта.
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