Анастасия Шевченко — о 51-м месте в спринте на юниорском ЧМ: второй блин комом

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала выступление в спринтерской гонке на юниорском чемпионате мира в Обертиллиахе (Австрия). Она заняла 51-е место, совершив 5 промахов.

«Второй блин комом. Идём дальше», — написала Шевченко.

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Победу в гонке одержала представительница Швейцарии Эми Басерга. Шевченко проиграла ей более двух с половиной минут.

Лучшей из россиянок стала Анастасия Гореева. Она лидировала в гонке после стрельбы из положения лёжа, но на «стойке» допустила три промаха и в итоге заняла шестое место.

Ранее в индивидуальной гонке Шевченко продемонстрировала шестой результат. В 16:15 мск начнётся спринтерская гонка у юниоров. Юниорский чемпионат мира по биатлону завершится 6 марта.