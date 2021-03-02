Драчёв рассказал о выводах, которые сделал СССР после участия в первом ЧМ по биатлону

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв вспомнил о проведении первого в истории чемпионата мира по биатлону.

«2 марта 1958 года в небольшом австрийском городке Заафельден родился международный биатлон. Именно в тот день был проведён первый в истории чемпионат мира, состоявший лишь из одной гонки. Наспех собранная советская команда приехала в Австрию с трёхлинейками Мосина, насобирала на всех более часа штрафа за неточную стрельбу, но всё равно без медалей не осталась.

Из результатов первого чемпионата мира в СССР были сделаны серьёзные выводы. Вторые-третьи места и кошмарная работа на огневом рубеже, конечно, никого не устраивали, поэтому у биатлонистов появился квалифицированный тренер по стрельбе, а конструкторы переработали для спортсменов винтовку Мосина.



2 марта стали считать днём рождения биатлона. С тех пор многое изменилось, а поклонников биатлона стало значительно больше. С праздником всех спортсменов-биатлонистов!» — написал Драчёв на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Драчёва в "Инстаграме".