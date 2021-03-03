Эмиль Хегле Свендсен во второй раз станет отцом

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен и его девушка Саманта Скугранд ожидают второго ребенка.



«Я просто сижу и наслаждаюсь солнцем, пока спит наш двухлетний малыш. А летом я и Эмиль снова станем родителями. Я благодарна за то, что нам ещё раз удалось это испытать. Благодарна, что Магнус станет старшим братом, а больше всего благодарна за то, что чувствую, как пинается наш малыш», — написала Скугранд на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Скугранд в «Инстаграме».

Свендсен завершил карьеру в 2018 году. С четырьмя золотыми наградами ОИ он также является 12-кратным чемпионом мира и победителем Кубка мира, а также четвёртым в истории биатлонистом, которому удалось выиграть 10 и более золотых медалей на чемпионатах мира среди мужчин (после Александра Тихонова, Франка Люка и Уле-Эйнара Бьорндалена), и вторым биатлонистом после Бьорндалена, которому удалось выиграть медали во всех дисциплинах ЧМ.