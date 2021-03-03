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Определился состав сборной России на женскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место

Стал известен состав сборной России на женскую эстафету, которая состоится завтра, 4 марта, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). За национальную команду России выступят Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России.

Начало эстафетной гонки – в 18:05 мск.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Нове-Место, Чехия

Расписание соревнований

4 марта

18:05 мск – эстафета, женщины.



5 марта

17:20 – эстафета, мужчины.



6 марта

13:00 – спринт, женщины.

17:40 – спринт, мужчины.



7 марта

14:00 – гонка преследования, женщины.

18:00 – гонка преследования, мужчины.

В общем зачёте Кубка мира у женщин лидирует норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Россиянка Светлана Миронова идёт 17-й.