Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Драчёв прокомментировал обвинения в адрес экс-президента IBU Бессеберга

Драчёв прокомментировал обвинения в адрес экс-президента IBU Бессеберга
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оценил обвинения в адрес экс-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга.

Напомним, Бессеберга признали виновным в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов, а также в получении денег и подарков из России за сокрытие положительных допинг-тестов. Комиссия IBU предполагает, что бывший глава организации пользовался услугами проституток, оплаченных российской стороной. Также ему подарили дорогие часы, оплачивали отпуск и охоту в России. При этом конкретных доказательств у комиссии нет.

«Так а что там? Мы всё это знали и всё это видели. Всё так и есть.

Каждый по-разному борется за биатлон. Люди из ВАДА работают уже по хвостам. А все, кто живёт в России, понимают, как всё было и на каком уровне всё происходило. Просто мы об этом не можем говорить и не будем», — цитирует Драчёва «Московский комсомолец».

Владимир Драчёв: СБР — как «Титаник» с пробоиной. Это уже не работающий орган
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021