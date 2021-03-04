Драчёв прокомментировал обвинения в адрес экс-президента IBU Бессеберга

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оценил обвинения в адрес экс-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга.

Напомним, Бессеберга признали виновным в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов, а также в получении денег и подарков из России за сокрытие положительных допинг-тестов. Комиссия IBU предполагает, что бывший глава организации пользовался услугами проституток, оплаченных российской стороной. Также ему подарили дорогие часы, оплачивали отпуск и охоту в России. При этом конкретных доказательств у комиссии нет.

«Так а что там? Мы всё это знали и всё это видели. Всё так и есть.

Каждый по-разному борется за биатлон. Люди из ВАДА работают уже по хвостам. А все, кто живёт в России, понимают, как всё было и на каком уровне всё происходило. Просто мы об этом не можем говорить и не будем», — цитирует Драчёва «Московский комсомолец».