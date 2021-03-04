Тренер сборной России по биатлону выступил с обращением к критикам

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский обратился к критикам, после того как национальная команда завоевала лишь одну медаль на чемпионате мира.
«Надо различать критику и критиканство. Критикуя, человек должен предположить или предложить выход. Я не всё слышал, но никакого конструктива до меня не доходило.
Вы предложите что-то взамен. Расскажите, как за 7-8 месяцев добиться результата. Понимаю, когда пишут зрители, которые не знают биатлон изнутри, но когда люди работали много лет в системе сборных команд… Это как минимум странно. Хотя научился спокойно относиться к псевдокритикам. А вот нормальную критику люблю, потому что она позволяет найти что-то новое, полезное.
Я не могу сказать, что разбираюсь в биатлонной подготовке от и до, но почему норвежцев и французов тренируют лыжные тренеры? Почему у них всё получается, а тут пришёл тренер по лыжным гонкам – и нужно его гнать? Вспомните, под руководством лыжного тренера Лопухова была достигнута наша последняя олимпийская победа. Я пришёл в команду, в которой не всё в порядке. Мы сейчас напоминаем корабль, который сбился с нужного курса, необходимо перестроиться», — цитирует Каминского Metaratings.
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