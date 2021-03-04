Волков — о трассе в Нове-Место: каша такая, что скрывает ботинки и лыжи. Стартуем в пекло

Тренер сборной России по стрельбе Алексей Волков оценил состояние трассы в Нове-Место (Чехия), где сегодня, 4 марта, состоится женская эстафетная гонка в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону.
«Каша такая, что скрывает ботинки и лыжи. Стартуем в самое пекло, но третий и четвёртый этапы будут добегать без солнца, жёстче трасса станет. Не знаю, будут ли организаторы использовать селитру, но хотелось бы», — приводит слова Волкова сайт «Матч ТВ».
Россию в гонке представят Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова.
На прошедшем в Поклюке (Словения) чемпионате мира по биатлону сборная России в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла 11-е место. Победу одержала Норвегия. Второе место заняла Германия. Тройку призёров замкнула Украина.
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