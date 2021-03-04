Вице-президент СБР: зачем мы возим на этапы Кубка мира 30-летних?

Вице-президент СБР Юрий Векшин рассказал о проблемах с переходом российских биатлонистов с юниорского на взрослый уровень.

«Если человек по юношам ничего не показывает, он и на взрослом уровне не побежит. Не бывает так, чтобы сильные биатлонисты вдруг выстреливали на взрослом уровне, а по юношам про них никто не слышал. Мы уже четыре года следим за этим, никто к нам не приходит со стороны. Приток лыжников почти сошёл на нет. Последней заметной фигурой из лыжников был Гараничев. Все наши надежды и лучшие из лучших проходят через юношеские сборные. И, конечно, не все потом блистают на взрослом уровне. Но ведь и в других странах теряются юниоры. Далеко не все попадают в национальные команды», — цитирует Векшина «Советский спорт».



Векшин также ответил на вопрос, как России не терять талантливых юниоров.

«Считаю, что молодым нужно больше доверять. Проверить ребят на Кубке IBU, «обкатать» там и включать в главную команду на Кубок мира. Зачем мы возим на этапы Кубка мира 30-летних? Если это элитный спортсмен, как Фуркад или Бьорндален, тут вопросов нет. Но зачем возить возрастных спортсменов, которые там ничего не выигрывают? Лучше брать в команду талантливую молодёжь, пусть там набивают шишки, набираются опыта. Иностранцы доверяют молодым, не боятся. Поэтому у них 20-летние ребята успешно соревнуются со взрослыми. А у нас: пусть побегает на Кубке IBU до 25 лет, а там посмотрим», — сказал Векшин.

Сегодня, 3 марта, в Нове-Место (Чехия) стартует восьмой этапе Кубка мира по биатлону. В состав мужской сборной России вошли Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили. В заявку женской команды включены Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Евгения Павлова.