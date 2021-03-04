Васильев: расстановка спортсменок в эстафете — просто «выдающаяся». Как так можно?

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление россиянок в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Команда в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой финишировала седьмой.

«Принятые решения по расстановке спортсменок — просто «выдающиеся». Как можно ставить на последний этап спортсменку, которая стреляет настолько нестабильно. Это же очевидные вещи, как когда капает дождь, то будет мокро. Нормальному тренеру это должно быть ясно. Хорошо, что Миронова ещё не зашла на штрафные круги. Состав был неплохой, до последней стрельбы претендовали на третье место, но всё равно. Как так можно? Вот и получили соответствующий результат», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.