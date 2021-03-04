Хованцев — о 7-м месте в женской эстафете: ощущение, что все отпустили этот сезон после ЧМ

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о выступлении российских биатлонисток в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой финишировала седьмой.



«Да и говорить особо нечего, как ногами слабо, так и в стрельбе. Столько дополнительных патронов — куда?! Одна Лариса Куклина со стрельбой справилась. Вопрос: как девочки провели время на подготовку после чемпионата мира, какая подготовка? Это вопрос к тренерам, конечно.



Ногами никто не смог бороться хотя бы за малое отставание от лидера. Бежали слабо. Есть такое ощущение, что все отпустили этот сезон после чемпионата мира. Кайшева не совсем плохо, но первый этап для неё не совсем удобный, рваная работа. Правильно она сказала, размеренный этап для неё — последний. Когда она может идти своим движением. Первый этап важен, чтобы спортсмен мог сохранить свои ритм и технику. Либо это эксперимент, либо ещё что-то. Куклину, может быть, было бы правильно поставить на первый этап. Лариса хорошо отстреляла, да и время было бы другое», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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