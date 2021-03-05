Тренер сборной России по биатлону: эта шестёрка девушек будет основной до конца сезона

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов сообщил, что шестёрка биатлонисток, попавшая в состав на этап Кубка мира в Нове-Место, будет основной и на оставшихся этапах. В заявку включены Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Евгения Павлова.

«Эта шестёрка девушек будет основной до конца сезона? Да, до конца сезона. Но по результатам Кубка IBU доедут Шевченко и Васнецова, при условии что они будут в десятке общего зачёта Кубка IBU», — приводит слова Шашилова сайт «Матч ТВ».

Тренер также прокомментировал неудачное выступление Анастасии Шевченко и Анастасии Гореевой на юниорском чемпионате мира в Обертиллиахе.

«Надо разговаривать. С Шевченко разговаривал. Похоже, это акклиматизация. Но это слова. Посмотрим дневники. До чемпионата мира было всё хорошо. Один день была температура. Подумали, что это акклиматизация. Поживём — увидим», — сказал Шашилов.