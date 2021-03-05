Жаклен, допустивший 7 промахов на последнем этапе эстафеты, извинился перед болельщиками

Французский биатлонист Эмильен Жаклен извинился за неудачное выступление в эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Француз, бежавший на заключительном этапе гонки, допустил семь промахов на «лёжке», при этом отстреляв на ноль на «стойке». В итоге французская сборная в составе Жаклена, Антонена Гигонны, Кентена Фийон Майе и Симона Детьё заняла пятое место.

«Хочу ещё раз извиниться перед моими товарищами по команде, тренерским штабом и, конечно же, перед всеми, кто за нами наблюдает. Я очень расстроился. Прошу прощения, но я, честно говоря, не знаю, что произошло. Я был очень сосредоточен — ни тревоги, ни страха, ни переизбытка эмоций. Я делал всё как обычно. Это непонятно», — приводит слова Жаклена L’Équipe.

В последних двух гонках Жаклен допустил 12 промахов на «лёжке» из 13 выстрелов (7,7%), ни разу не промахнувшись на «стойке» — 15 попаданий из 15 выстрелов (100%).