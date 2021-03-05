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Норвежские биатлонисты выиграли «Малый хрустальный глобус» в зачёте эстафет

Норвежские биатлонисты выиграли «Малый хрустальный глобус» в зачёте эстафет
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежские биатлонисты стали обладателями «Малого хрустального глобуса» в зачёте эстафет по итогам сезона-2020/21. В заключительной эстафетной гонке сезона, которая прошла на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), норвежцы завоевали бронзу.

Второе место сохранила за собой сборная Швеции, ставшая в Нове-Место только 11-й. Французам, чтобы обойти конкурентов в борьбе за серебро эстафетного зачёта, не хватило полутора секунд. Именно столько сборная Франции уступила команде Словении в заключительной эстафете в борьбе за четвёртое место.

Россияне, несмотря на лучшее выступление в сезоне, пропустили вперёд сборную Германии, выигравшую последнюю эстафету.

Биатлон. Кубок мира. Эстафеты. Мужчины
Итоговый зачёт

1. Норвегия – 228.
2. Швеция – 204.
3. Франция – 203.
4. Германия – 199.
5. Россия – 193.

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