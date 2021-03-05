Норвежские биатлонисты выиграли «Малый хрустальный глобус» в зачёте эстафет

Норвежские биатлонисты стали обладателями «Малого хрустального глобуса» в зачёте эстафет по итогам сезона-2020/21. В заключительной эстафетной гонке сезона, которая прошла на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), норвежцы завоевали бронзу.
Второе место сохранила за собой сборная Швеции, ставшая в Нове-Место только 11-й. Французам, чтобы обойти конкурентов в борьбе за серебро эстафетного зачёта, не хватило полутора секунд. Именно столько сборная Франции уступила команде Словении в заключительной эстафете в борьбе за четвёртое место.
Россияне, несмотря на лучшее выступление в сезоне, пропустили вперёд сборную Германии, выигравшую последнюю эстафету.
Биатлон. Кубок мира. Эстафеты. Мужчины
Итоговый зачёт
1. Норвегия – 228.
2. Швеция – 204.
3. Франция – 203.
4. Германия – 199.
5. Россия – 193.
- 5 марта 2021
-
22:27
-
21:46
-
21:33
-
21:30
-
21:30
-
20:51
-
19:31
-
19:28
-
19:24
-
19:10
-
19:03
-
18:55
-
18:35
-
17:41
-
17:01
-
13:57
-
13:37
-
13:00
-
10:35
-
10:35
-
10:17
-
08:41
-
08:34
-
08:27
-
08:21
-
00:37
-
00:06
- 4 марта 2021
-
23:49
-
21:24
-
20:38
-
19:49
-
19:31
-
19:28
-
19:24
-
19:20