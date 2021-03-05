Виртуозный камбэк сборной России в мужской эстафете. Латыпов отнял серебро у Йоханнеса Бё!

А ведь на первом этапе наша команда была на 20-м месте. Казалось, что всё потеряно.

Если в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону – 2020/2021 в Чехии тренеры пошли на эксперименты и перетасовали состав, то у мужчин решили ничего не менять по сравнению с чемпионатом мира. В Поклюке бронзу добыли Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов – они же и вышли на гонку в Нове-Место. И выступили ещё лучше!



Конечно, без помощи соперников не обошлось. Но и наши парни заслужили овации.

Тренеры неожиданно поставили Миронову финишёром в эстафете. Получилось не очень здорово Хотя и провальный результат чемпионата мира наши девушки не повторили.

Начало виртуозного камбэка

У Халили первый этап откровенно не получился. Всё пошло наперекосяк с самого старта. И скорости не хватало, и на «лёжке» пришлось использовать все восемь дополнительных патронов. В какой-то момент Россия шла аж на 20-м месте. Но в итоге к первой передаче эстафеты Карим всё-таки обошёл группу сборных-середняков и вывел команду в первую десятку. Но до медалей было далеко. Первое место делили Норвегия, Германия и Чехия, а до них была почти минута.

Казалось, что Елисеев мало что может изменить. Даже при его чистой стрельбе на «лёжке» Россия была девятой-десятой, в минуте от лидеров. Но чуть настичь их помог порывистый ветер. Фавориты гонки испытали серьёзные проблемы на стрельбище: только немец Долль не задержался на огневом рубеже. А к приходу Матвея ветер как-то стих, и россиянин вновь сделал «ноль».



Так неожиданно начался виртуозный камбэк сборной России. Матвей вышел с рубежа рядом с австрийцем, словенцем и украинцем, и это была прямая борьба за бронзу, ведь впереди были только Германия и Франция. Норвежец Дале, схлопотав штрафной круг отставал, а Швецию ещё на первом этапе закопал в снег дебютант Стегмайр – уж очень медленно он бежал!

Лучше поздно. Сборная России показала лучший результат сезона, опередив в конце Норвегию Российские биатлонисты сразу после чемпионата мира выдали свою лучшую гонку. Теперь-то попрёт?

Логинов страдал на стрельбище

Если Матвею с работой на стрельбище повезло, то Логинов страдал. «Лёжку» получилось отработать из семи – и то хорошо. «Бронза» вновь, казалось, «уплыла» – до виртуального пьедестала было почти полминуты. Но коварное стрельбище в Нове-Место ещё готовилось преподнести тем, кто сражался за первые места, неприятные неожиданности.



На «стойке» Александр едва не зашёл на круг – «из восьми». А вот Тарьей Бё – зашёл. Россия была шестой, но боролась с Австрией, Словенией и Италией за бронзу. О лучшем результате мечтать было нельзя: Франция, которая шла второй, была в минуте. Германия – намного дальше.

Нашего биатлониста увели с трассы под руки. Первая медаль ЧМ-2021 дорого далась России Сборная России в мужской эстафете наконец-то поднялась на пьедестал. Эдуард Латыпов, чтобы сохранить медаль, выжал из себя всё.

Латыпов отнял серебро у Бё!

Впрочем, на четвёртом этапе всё снова перевернулось. Эмильен Жаклен совершил на «лёжке» восемь выстрелов, но попал всего один раз – это четыре штрафных круга! Проблемы были у всех, кроме Йоханнеса Бё и Эдуарда Латыпова – они и вышли на второе и третье места, далеко за немцем.



Норвежец по дистанции шёл намного быстрее, но на «стойке» настрелял на штрафной круг, а Латыпов был безупречен! Эдуарду нужно было продержаться заключительный круг, не подпустить к себе норвежца – и он это сделал, отняв серебряную медаль у самого Йоханнеса Бё!

Удивительно, как гонка, в которой, казалось, всё было потеряно ещё на первом этапе, обернулась лучшим результатом сезона! Браво, парни! Ещё раз браво, наш финишёр Эдуард Латыпов!