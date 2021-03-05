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«Тварь ты!» На Меркушину обрушился хейт в соцсетях после эстафеты в Нове-Место

«Тварь ты!» На Меркушину обрушился хейт в соцсетях после эстафеты в Нове-Место
Биатлон / Кубок мира 0
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Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина на своей странице в «Фейсбуке» показала гневное сообщение от болельщика, полученное после эстафеты на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Напомним, украинки были дисквалифицированы за неправильную передачу эстафеты. Впоследствии команда добилась отмены аннулирования и вернула себе четвёртое место.

«Тварь ты! Мало того, что из-за тебя сборную дисквалифицировали, потому что ты передачу не смогла взять нормально, а уже погналась, так ещё и ездишь, как ребёнок. В штиль на штрафной круг умудрилась пойти! Ты отняла у Украины медаль, возможно, и золотую. Позорище!» — написал биатлонистке болельщик.

«Сегодня я поняла одну вещь. Команда — это не только победы, но и поддержка в тяжёлой ситуации. И в этом мы были лучшими, но когда такое пишут фанаты...» — написала Меркушина.

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