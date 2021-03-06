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Й. Бё стал самым быстрым в спринте на этапе КМ в Нове-Место, Латыпов отстал на 40 секунд

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё показал лучший ход на дистанции спринта на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). На огневых рубежах Бё допустил три промаха и в гонке стал только 11-м.

Вторым по скорости лыжного хода стал француз Кентен Фийон Майе, тройку самых быстрых на лыжне замкнул норвежец Йоханнес Дале.

Эдуард Латыпов, с одним промахом ставший десятым в гонке, показал лучшую скорость на лыжне среди россиян. От Бё-младшего Латыпов отстал на 40 секунд.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Нове-Место, Чехия

Мужчины. Спринт, 10 км. Лыжный ход

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 20.44,3

2. Кентен Фийон Майе (Франция) — отставание 19,7

3. Йоханнес Дале (Норвегия) — +20,7…

...12. Эдуард Латыпов (Россия) — +40,9

...24. Александр Логинов (Россия) — +1.05,9

...35. Матвей Елисеев (Россия) — +1.18,0

...38. Карим Халили (Россия) — +1.20,9

...49. Евгений Гараничев (Россия) — +1.32,2

...66. Кирилл Стрельцов (Россия) — +1.45,5.