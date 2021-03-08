Карим Халили — о гонке преследования: такие места начинают немного расстраивать

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место. Он занял 36-е место, совершив 3 промаха.

«На Кубке мира это мой второй пасьют. Конечно, после неплохих результатов хочется большего. Уже такие места начинают немного расстраивать. Это, наверное, для каждого спортсмена будет так. Не получилось справиться со стрельбой, как следует. Поэтому меня так далеко откинуло. Погода позволяла работать гораздо лучше. Тут, видимо, были свои какие-то ошибки и недочёты.



Первые два круга старался не отпускать тех ребят, которые шли рядом, держать их темп, не отпускать. Потому что пока есть такая возможность — побегать в такой компании — нужно этой возможностью пользоваться. Пробовать их темп, чтобы как можно скорее к этому привыкнуть. Здесь плотность гонок достаточно высокая. Особенно на этой неделе. Наверное, поэтому народ не так сильно ошибался. Обычно на штрафном круге крутятся гораздо больше людей. Это уровень Кубка мира. Понятно, что здесь выступают лучшие люди от каждой страны.



Как оценю свое выступление здесь? На четвёрку. Тем не менее, хотя бы получилось заработать хоть какие-то очки. Поэтому это точно не пятёрка, но и тройка — это слишком мало», — цитирует Халили сайт «Матч ТВ».

Победу в гонке одержал норвежец Тарьей Бё.