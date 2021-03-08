Эдуард Латыпов: стреляй нормально — можно было уходить с Йоханнесом Бё и бороться

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место. Он продемонстрировал 23-й результат, совершив четыре промаха.

«Сказывается небольшая усталость. Тяжело было эмоционально собраться. Было тяжело стрелять, времени много потратил. Не знал, как себя собрать. Но всё равно боролся. По физическому состоянию чувствовал себя хорошо, поэтому мог бороться за совершенно другие места. Всё равно три подряд гонки. Организм может себя хорошо чувствовать, но психологически нервная система загружена. Это сказывается на стрельбе.



Сразу увидел, что Йоханнес Бё с первых метров очень сильно начал гонку. Особо не кидался за ним, шёл своим темпом. Он убежал от нас, но недалеко. Первые два рубежа справился неплохо. Отстрелял нормально. Десятым подходил к «стойке» и, как раз, сзади был Йоханнес. Стреляй нормально — можно было уходить с ним и бороться. Но это биатлон. Есть ошибки. Будем стараться их исправить. К следующему этапу отдохнуть и выходить снова бороться.



Как оценю неделю? Очень хорошие результаты. Да, есть недочёты, которые мешают показывать более высокие места. Исправим их, и, думаю, всё будет по-другому. Какую эстафету предпочёл бы бежать на следующем этапе? Это решать тренерам. Думаю, что комфортнее было бы бежать смешанную эстафету», — цитирует Латыпова сайт «Матч ТВ».

Победителем гонки преследования стал норвежец Тарьей Бё.