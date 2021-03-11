Тренер сборной Норвегии оценил шансы Легрейда победить в общем зачёте Кубка мира

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе признался, что прорыв Стурлы Холма Легрейда в нынешнем сезоне стал для него неожиданным. В общем зачёте Кубка мира 24-летний спортсмен занимает второе место. На прошедшем чемпионате мира в Поклюке Легрейд завоевал 4 золотые медали.

«Было сложно спрогнозировать. Но сейчас мы можем сказать, что его статус изменился по сравнению с тем, какой он был вначале. Теперь мы знаем о нём больше, знаем, что происходит. То, как он работает, как тренируется, как он выигрывает гонки, делает его топ-биатлонистом, таким как Мартен Фуркад и Йоханнес Бё.



Заслужил ли он выиграть Кубок мира в этом сезоне? Как и любой, кто бьётся за это. В конце концов лучший из лучших окажется на первом месте. Они оба сделали многое для этой победы», — приводит слова Мазе сайт «Матч ТВ».

В общем зачёте Кубка мира в активе Легрейда 922 очка. Лидирует его соотечественник Йоханнес Бё — 955. Сегодня, 11 марта, стартует девятый этап Кубка мира в Нове-Место.