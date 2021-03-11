Тренер сборной России по биатлону о критике: стараюсь не читать, плохие новости отвлекают

Тренер по стрелковой подготовке мужской сборной России по биатлону Максим Максимов рассказал, как реагирует на критику национальной команды.



«Конечно, я не обращаю внимания на то, что говорят. Стараюсь не читать, потому что плохие новости отвлекают. Скажу за себя: я готов и открыт к любому диалогу. Если есть какие-то конструктивные предложения, я, конечно, готов узнать мнения, принять это и поделиться своим. Если это просто поливание грязью – то, пожалуйста, пусть высказываются, каждый имеет своё мнение, мы этого запретить не можем.



Моя ошибка, наверное, в том, что я не делился, что и как мы делаем – таких запросов не было. В любом случае, при дельном предложении, почему бы не провести диалог? Я же не говорю, что я всё знаю и всё умею. Почему бы не воспользоваться нужным советом, если он имеется? Не вижу ничего в этом зазорного. Мы здесь все стоим за результатом, мы хотим, чтобы наша команда бежала быстрее и стреляла точнее, поэтому мы не должны отстраняться от любой конструктивной помощи со стороны», — цитирует Максимова РИА «Новости».

На прошедшем в Поклюке чемпионате мира по биатлону сборная России завоевала всего одну медаль — бронзу в мужской эстафете.