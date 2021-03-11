Тренер сборной России по биатлону о критике: стараюсь не читать, плохие новости отвлекают

Тренер по стрелковой подготовке мужской сборной России по биатлону Максим Максимов рассказал, как реагирует на критику национальной команды.
«Конечно, я не обращаю внимания на то, что говорят. Стараюсь не читать, потому что плохие новости отвлекают. Скажу за себя: я готов и открыт к любому диалогу. Если есть какие-то конструктивные предложения, я, конечно, готов узнать мнения, принять это и поделиться своим. Если это просто поливание грязью – то, пожалуйста, пусть высказываются, каждый имеет своё мнение, мы этого запретить не можем.
Моя ошибка, наверное, в том, что я не делился, что и как мы делаем – таких запросов не было. В любом случае, при дельном предложении, почему бы не провести диалог? Я же не говорю, что я всё знаю и всё умею. Почему бы не воспользоваться нужным советом, если он имеется? Не вижу ничего в этом зазорного. Мы здесь все стоим за результатом, мы хотим, чтобы наша команда бежала быстрее и стреляла точнее, поэтому мы не должны отстраняться от любой конструктивной помощи со стороны», — цитирует Максимова РИА «Новости».
На прошедшем в Поклюке чемпионате мира по биатлону сборная России завоевала всего одну медаль — бронзу в мужской эстафете.
- 11 марта 2021
-
10:50
-
10:25
-
10:24
-
09:24
-
09:04
-
08:28
-
00:47
-
00:43
- 10 марта 2021
-
17:24
-
16:48
-
15:56
-
14:20
-
13:42
-
13:28
-
13:06
-
10:05
-
09:00
-
01:09
-
00:54
-
00:00
- 9 марта 2021
-
20:37
-
20:27
-
20:11
-
16:16
-
12:09
-
11:28
- 8 марта 2021
-
16:53
-
16:43
-
16:31
-
16:18
-
14:14
-
12:40
-
08:40
-
08:37
-
08:28