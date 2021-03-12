Эдуард Латыпов объяснил, почему реже промахивается в эстафетах, чем в личных гонках

Российский биатлонист Эдуард Латыпов ответил на вопрос о том, почему ему чаще удаётся стрелять без промахов в эстафетах, чем в личных гонках.
«Я в любом случае пытаюсь это сделать. Эстафета — это другая психология. В личных гонках скорости очень высокие. Чтобы претендовать на высокие места, нужно быстро подходить к рубежу. Потому что здесь очень плотные результаты. Надо максимально везде отрабатывать. Пока получается так. Где-то по плану гонки получается хорошо, где-то пока идёт недочёт. Но в любом случае идёт работа. Это нужно наработать. Думаю, что в скором времени придут хорошие результаты», — приводит слова Латыпова сайт «Матч ТВ».
Вчера, 11 марта, Эдуард занял 25-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место, совершив два промаха.
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