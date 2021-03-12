Самуэльссон отреагировал на отстранение Расторгуева за нарушение антидопинговых правил

Биатлонист сборной Швеции Себастиан Самуэльссон прокомментировал временное отстранение латвийского биатлониста Андрея Расторгуева за нарушение антидопинговых правил. 32-летний Расторгуев — обладатель трёх золотых, одной серебряной и двух бронзовых медалей чемпионата Европы.

«Я увидел новость перед самым стартом (спринта в Нове-Место. — Прим. «Чемпионата») и очень огорчился. Андрей — один из самых лучших парней на Кубке мира, и, если он решил обмануть, будет очень грустно.

Это (указать своё местонахождение. — Прим. «Чемпионата») не так сложно. Если непреднамеренно, то всё равно громкий случай. А если это сделано намеренно, то невероятно печально. Если ты пропустил два теста, пропускать ещё один никак нельзя. Это может разрушить всю карьеру», — цитирует Самуэльссона Aftonbladet.

Согласно регламенту Всемирного антидопингового кодекса, каждый спортсмен обязан предоставлять любую информацию о своём местонахождении, в противном случае на него могут быть наложены дисциплинарные санкции. Расторгуев трижды в течение 12 месяцев не предоставил данные о местонахождении. У биатлониста есть две недели, чтобы оспорить решение о временном отстранении.