Андрей Расторгуев, отстранённый за нарушение антидопинговых правил, выступил с заявлением

Биатлонист сборной Латвии Андрей Расторгуев, которого отстранили от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил, выступил с заявлением по ситуации.

«Хочу извиниться перед всеми моими спонсорами, болельщиками, тренерами, командой и семьёй за эту ситуацию.

Решение IBU не стало полной неожиданностью, но я до последнего надеялся, что все факты будут выслушаны и приняты к сведению. Признаю, что я допустил человеческие ошибки, я бы даже сказал – технические ошибки.

Хочу заверить всех, что я не делал ничего запрещённого. Я никогда не использовал запрещённые вещества или методы. Я открыто выступал за чистый и честный спорт. К сожалению, судят не по моему честному отношению, а лишь по технической ошибке.

Принять всё это сейчас очень сложно. С начала сезона я стараюсь изложить факты и обстоятельства, которые, к сожалению, не принимают во внимание. Но я принял решение воспользоваться правом доказать свою правоту в полной мере», — написал спортсмен на своей странице в «Фейсбуке».