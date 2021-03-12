Андрей Расторгуев, отстранённый за нарушение антидопинговых правил, выступил с заявлением

Биатлонист сборной Латвии Андрей Расторгуев, которого отстранили от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил, выступил с заявлением по ситуации.
«Хочу извиниться перед всеми моими спонсорами, болельщиками, тренерами, командой и семьёй за эту ситуацию.
Решение IBU не стало полной неожиданностью, но я до последнего надеялся, что все факты будут выслушаны и приняты к сведению. Признаю, что я допустил человеческие ошибки, я бы даже сказал – технические ошибки.
Хочу заверить всех, что я не делал ничего запрещённого. Я никогда не использовал запрещённые вещества или методы. Я открыто выступал за чистый и честный спорт. К сожалению, судят не по моему честному отношению, а лишь по технической ошибке.
Принять всё это сейчас очень сложно. С начала сезона я стараюсь изложить факты и обстоятельства, которые, к сожалению, не принимают во внимание. Но я принял решение воспользоваться правом доказать свою правоту в полной мере», — написал спортсмен на своей странице в «Фейсбуке».
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